Santo Domingo, italiana uccisa: il corpo di Claudia Lepore nel freezer, forse morta assiderata

Una modenese di 59 anni, originaria di Carpi, è stata violentata e uccisa a Santo Domingo, dove viveva da una decina d'anni, e un uomo è stato arrestato. Il corpo della donna, Claudia Lepore, è stato rinvenuto l'altro ieri all'interno di un frigorifero dove si trovava da almeno tre giorni. L'apertura del frigorifero era bloccata da una scala: non è escluso che la donna sia morta assiderata all'interno. La vittima era legata ed imbavagliata. A riportare la notizia dell'omicidio è il Resto del Carlino di Modena. Secondo le indagini, come riferito da stampa domenicana, il movente sarebbe economico.

APPROFONDIMENTI IL CASO Tik Tok bloccato in Italia per la morte della bimba: «Nessun...

Tik Tok bloccato in Italia per la morte della bimba: «Nessun controllo sull’età»

Il cadavere è stato trovato nell'abitazione della donna, nella zona residenziale di Bavaro. A denunciare la scomparsa di Claudia Lepore era stata un'amica modenese, con la quale la 59enne aveva avviato nel 2009 un bed&breakfast. L'uomo arrestato si chiama Antonio Lantigua e ha 46 anni: sarebbe stato 'assuntò da qualcuno per compiere l'omicidio dietro il pagamento di 200mila pesos (equivalente a poco meno di tremila euro). In passato Claudia Lepore aveva gestito a Carpi il bar 'Bel Amì e una volta deciso di cambiare vita, aveva avviato con l'amica modenese a Santo Domingo il bed&breakfast 'Villa Corazon'. La 59enne aveva poi lasciato il B&B per cercare di avviare un'altra attività da sola. A quanto risulta, Claudia Lepore aveva trascorso gran parte del 2019 a Carpi ed era tornata a Santo Domingo a gennaio 2020 per sistemare gli ultimi affari prima di tornare definitivamente in Italia.

Antonio Lantigua alias "El Chino", confeso asesino de la italiana Claudia Lepore, se entregó la mañana de hoy en la Provincia de Puerto Plata en una residencia de la comunidad de Maggiolo, Cofresi-Puerto Plata. #MusavisionEnVivo #GrupoMediosMusa #Noticias #PtoPta #MV10 pic.twitter.com/6EaQSDPQzd — Musavision Canal 10 (@Musavision10) January 22, 2021

Ultimo aggiornamento: 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA