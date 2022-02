Strage alla Sandy Hook, verdetto storico: Remington Arms responsabile, risarcirà le vittime

Per la prima volta nella storia un'azienda produttrice di armi viene ritenuta responsabile di una sparatoria. La Remington Arms dovrà risarcire con 73 milioni di dollari le famiglie di cinque adulti e quattro bambini uccisi nel massacro della scuola elementare di Sandy Hook. Nel 2012, il 20enne Adam Lanza uccise 20 bambini e sei adulti nella scuola elementare in Connecticut, utilizzando un fucile d'assalto prodotto da Remington. Alla fine si tolse la vita.

Remington responsabile della sparatoria

Le famiglie delle vittime hanno accusato Remington di aver commercializzato irresponsabilmente l'arma, coinvolgendo uomini potenzialmente a rischio. L'azienda americana, con sede nella Carolina del Nord, ha negato le accuse nella causa. Lo scorso luglio però Remington ha offerto 33 milioni alle vittime per risolvere la causa. Un gesto elogiato da uno degli avvocati dell'accusa: «Hanno il merito di aver capito che promuovere l'uso degli AR-15 come armi da guerra tra i civili è indifendibile. Assicurare questo tipo di condotta è un modello di business non redditizio e insostenibile».