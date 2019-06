Salvano escursionista 74enne ma una turbolenza mette a rischio l'operazione

Una turbolenza ha fatto girare velocemente una barella che trasportava un'escursionista di 74 anni. La donna, portata in salvo dai soccorsi dopo un malore, stava per essere recuperata all'interno dell'elicottero quando il flusso dell'aria ha iniziato a far roteare la barella. Un salvataggio di routine ma l'operazione, avvenuta a Phoenix in Arizona, si è trasformata in un incubo per la donna americana. I vigili del fuoco hanno alla fine portato in salvo l'escursionista che ha sofferto di nausea e vertigini ma nulla più: «I rapporti dei medici dell'ospedale dicono che la rotazione non ha avuto effetti negativi sulla signora».



