Salman Rushdie aggredito a New York durante una conferenza: era stato colpito dalla fatwa

Salman Rushdie, lo scrittore, è stato aggredito a New York mentre stava tenendo una conferenza. Lo riporta un giornalista dell'Associated Press presente sul posto secondo il quale un uomo è salito sul palco sul quale si trovava lo scrittore e lo ha preso a pugni o a coltellate. Rushdie stava intervenendo in un centro per le arti sul Lago Erie, a Ovest di New York.

Secondo un testimone ha detto che l'aggressore è stato arrestato. Le riprese video girate all'interno dell'auditorium mostrano scene caotiche mentre le persone si precipitavano sul palco per aiutare Rushdie. Le immagini lo hanno mostrato steso per terra, mentre riceveva la rianimazione cardiopolmonare dai membri del pubblico.

Il suo libro "I versetti satanici" è stato bandito in Iran dal 1988. Molti musulmani lo considerano blasfemo. Un anno dopo, l'ayatollah Ruhollah Khomeini, emise una fatwa, o editto, invocando su Radio Teheran la morte di Rushdie. Era stata inoltre offerta una taglia di oltre 3 milioni di dollari per chiunque lo uccidesse. È una condanna a morte a tutti gli effetti.

BREAKING: Author Salman Rushdie has been attacked as he was about to give a lecture in western New York. An @AP reporter witnessed a man storm the stage at the Chautauqua Institution and begin punching or stabbing Rushdie as he was being introduced. https://t.co/bVTbfkLjyL

— The Associated Press (@AP) August 12, 2022