Nigeria, ucciso un altro sacerdote: si tratta di Don Alphonsus Yadhim Bello

Il sacerdote Don Alphonsus Yadhim Bello è stato ucciso in Nigeria. È accaduto ieri, a Kaduna. Malviventi hanno freddato don Bello, ordinato solo tre anni fa. A renderlo noto la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. «Nel giro di pochi giorni sono stati inoltre rapiti altri tre sacerdoti. E dietro loro ci sono comunità di fedeli. Basta violenza!», chiede Acs.

Il precedente - La mattina del 30 marzo è stato ucciso in Nigeria padre Ferdinand Fanen Ngugban, vice-parroco della parrocchia di San Paolo di Aye-Twar, nella diocesi di Katsina-Ala situata nello Stato nigeriano di Benue. Insieme al sacerdote sono morte altre sei persone, uccise da un gruppo di uomini armati che ha attaccato la comunità incendiando le case. Il giovane Ngugban aveva appena celebrato la Messa e si stava preparando per la Messa Crismale in cattedrale insieme ai confratelli quando, attirato dal rumore è uscito dalla chiesa.

