Sacerdote arrestato a Parigi per aver drogato e violentato un ragazzo di 15 anni

Un sacerdote di 52 anni è stato arrestato domenica scorsa dalla polizia di Parigi per "stupro aggravato" e "induzione di minore a uso di stupefacenti". Secondo quanto appreso, il prete avrebbe adescato il quindicenne sull'app di appuntamenti "Grinder".

Abusa di un minore dopo averlo drogato: arrestato prete

Il parroco è stato arrestato domenica scorsa. Secondo l'emitente radiofonica francese RTL, il 52enne, che officia nella diocesi di Rennes, è stato portato in galera per gli abusi che avrebbe commesso su un minorenne di 15 anni nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2022.

Il prete, dopo aver adescato il ragazzo, avrebbe offerto a quest'ultimo diversi farmaci, più volte rifiutati dal 15enne. A quel punto avrebbe somministrato al giovane una sostanza a sua insaputa per narcotizzarlo e poi abusare di lui. Una fonte anonima ha riferito a RTL che il sacerdote e il minore di 15 anni si sarebbero conosciuti sull'app di appuntamenti "Grinder" per poi darsi appuntamento in un albergo di Parigi. Sarebbero poi saliti in una stanza e qui si sarebbe consumato l'abuso sessuale sull'adolescente.

Interrogato dalla polizia il sacerdote avrebbe dichiarato di ignorare l'età del ragazzo, poiché quest'ultimo aveva indicato di essere maggiorenne sull'app di incontri.

