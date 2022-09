Ryanair danneggia la valigia a tre passeggeri: maxi-multa da 72mila euro

Trattare con poca cura le valigie dei passeggeri è costato caro a Ryanair. La compagnia low cost è stata multata in Spagna con una sanzione da 72mila euro per aver danneggiato le valigie di tre passeggeri (24mila euro a bagaglio).

Una multa salata: il danno alle valigie ammonta a circa 1000 euro. Il motivo di questa cifra? Per l'ente spagnolo la compagnia ha più volte ignorato le richieste e i reclami dei passeggeri e anche quelle della stessa Autorità di Consumo.

«Il governo delle Baleari non si "piega" davanti a nessuno», ha detto Félix Alonso, il direttore dell'Autorità di consumo, che aggiunge che «vale la pena denunciare» queste scorrettezze.

Violazione della tutela dei consumatori

Nel fascicolo, in cui la compagnia aerea è accusata di aver violato le norme sulla tutela dei consumatori, si legge che la società ha la possibilità di proporre ricorso o di accettare la multa. Se la pagherà entro 15 giorni avrà uno sconto del 50%, pagando solo 36.000 euro.

Non è il primo scontro tra le autorità delle Isole Baleari e Ryanair. Questo stesso anno Ryanair ha subito anche una sanzione di 19.200 euro per aver applicato una sovrattassa sproporzionata chiedendo 178 euro per stampare una carta d'imbarco.

