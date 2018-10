Insulta una donna di colore sull'aereo costringendola a cambiare posto, bufera su Ryanair

Ultimo aggiornamento: 12:39

è di nuovo nell'occhio del ciclone, ma stavolta la polemica non riguarda voli cancellati, ritardi o bagagli a mano, bensì una questione molto più grave. Sul volo Barcellona-Londra di venerdì scorso, infatti, si è verificato un brutto episodio di, filmato e diffuso sui social da uno dei passeggeri. Poco prima del decollo, un uomo ha insultato pesantemente l'anziana donna di colore che era seduta accanto a lui, costringendola a cambiare posto. A nulla è servito il tentativo di mediazione del personale di bordo, l'uomo - di nazionalità inglese - si è calmato solo quando la donna di origine giamaicana si è seduta altrove in compagnia della figlia.Ryanair ora è accusata di non aver preso le distanze dal comportamento del suo passeggero ma, anzi, di averlo avallato lasciando che la donna cambiasse posto e partendo regolarmente da Barcellona. La compagnia aerea ha fatto sapere di aver denunciato l'accaduto alle autorità competenti in Inghilterra, che però non hanno alcun potere: i fatti si sono verificati in suolo spagnolo e Ryanair è una compagnia irlandese. La polizia dell'Essex, regione in cui si trova l'aeroporto di Stansted, ha comunque comunicato di essere in contatto con le autorità spagnole per fare chiarezza sul caso. Sui social il video dell'incidente ha ottenuto migliaia di commenti e condivisioni, in cui la maggior parte degli utenti chiede di «boicottare» Ryanair in segno di protesta.