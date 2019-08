Ryanair nominato peggior marchio come servizio clienti nel Regno Unito

Ryanair è stato nominato il peggior marchio per il servizio clienti in un sondaggio. A raccontarlo è stato l'Independent. La più grande compagnia aerea europea low cost si è classificata all'ultimo posto delle 100 aziende leader di un sondaggio dal campione di consumo Quale? in Inghilterra. A quasi 4.000 persone è stato chiesto di valutare alcuni marchi, quanto utile e competente fosse il loro personale e in che modo gestivano i reclami. Ryanair ha ottenuto il punteggio più basso di una stella in tutte e tre le categorie. Alla domanda su come la compagnia aerea gestisce i reclami, il 50% degli intervistati ha assegnato il punteggio più basso possibile.



Le altre compagnie aeree incluse nel sondaggio sono andate leggermente meglio, ma nessuna è entrata nella top 50. British Airways è arrivata all'83 ° posto, con una valutazione complessiva del servizio clienti del 66%, mentre easyJet è stata la compagnia aerea di rango più alto al 79 ° posto con un punteggio complessivo del 68%

Il marchio che ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto è stato First Direct : ha ottenuto un punteggio complessivo del servizio clienti dell'89% e ha segnato quattro o cinque stelle in tutte e tre le categorie.

Ultimo aggiornamento: 20:09

