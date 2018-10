Russia, Putin crolla nei sondaggi. Ora è al 39%

La fiducia nel presidente russo Vladimir Putin è calata di 20 punti percentuali in meno di un anno, dal 59% del novembre 2017 al 39% dello scorso settembre: è quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi dal centro demoscopico Levada e condotto tra il 20 e il 26 settembre su un campione di 1.600 individui di 52 regioni della Russia. Agli intervistati veniva chiesto di nominare i cinque o sei politici di cui si fidano di più o di cui, al contrario, si fidano di meno. Gli analisti sostengono che dietro il calo della popolarità di Putin vi sia la recente e impopolare riforma che prevede un graduale aumento dell'età pensionabile da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 per le donne.

La notizia arriva all'indomani del compleanno del presidente russo, che ha festeggiato il 66esimo genetliaco «con parenti e amici», come ha detto il suo portavoce. Tra gli invitati anche Silvio Berlusconi.