Russia, uomo spara all'università di Perm. «Morti e feriti», ragazzi si gettano dalle finestre

Terrore e morte in Russia. Una persona - a quanto sembra un ragazzo di 18 anni - ha aperto il fuoco in uno degli edifici dell'Università Statale di Perm, ferendo e uccidendo diverse persone. Lo riporta la Tass citando le informazioni preliminari diffuse da una fonte delle forze dell'ordine. «Una persona non identificata è entrata nell'edificio universitario e ha aperto il fuoco», hanno detto.

Alcuni studenti si sono chiusi negli auditorium dell'università per nascondersi dall'aggressore.

Mass Shooting in Russian Perm State university.



An active-shooter situation is reportedly underway on the campus of a university in the Russian city of Perm.



Horrific footage shows students jumping out of windows to escape gunman. #Russia pic.twitter.com/IO2hao2moK

— Ashish Sinha (@Ashish_sinhaa) September 20, 2021