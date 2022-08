Zaporizhzhia, Mosca: «Spari sulla centrale nucleare, colpito un tetto»

Zaporizhzhia, è alta tensione. Le forze russe hanno denunciato spari da parte dell'esercito di Kiev «molto vicino» alla centrale nucleare. I colpi, secondo Mosca citata da Interfax, avrebbero colpito il tetto di una struttura dell'impianto.

Il bombardamento delle forze ucraine - secondo quanto affermato da Vladimir Rogov, membro dell'amministrazione della parte della provincia sotto il controllo russo, dove sorge l'impianto - ha danneggiato il tetto di un edificio della centrale dove è immagazzinato materiale radioattivo per alimentare i reattori, riferisce l'agenzia russa Ria Novosti.

Alta tensione

«Formazioni delle forze armate dell'Ucraina stanno sparando oggi in modo continuo in direzione della centrale nucleare di Zaporizhzhia e degli insediamenti vicini. Un'immagine mostra un colpo d'artiglieria da 155 mm sul tetto dell'unità speciale n.1 nel territorio della centrale nucleare. Il colpo è stato sparato dalla città di Nikopol, sul lato opposto del Dnepr. Per il bombardamento è stato usato un obice M777 fabbricato negli Stati Uniti», affermano le autorità filorusse.