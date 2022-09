Martedì 6 Settembre 2022, 17:57

L'esercito ucraino non indietreggia. Anzi, a giudicare dagli ultimi report degli 007 britannici, sono le truppe di Putin che rischiano di essere spazzate via mentre i soldati di Kiev avanzano nel Sud. Sul fronte meridionale la battaglia si fa sempre più feroce, mentre gli ucraini cercano di riconquistare la città di Kherson, caduta in mano ai russi all'inizio della guerra.

Guerra in Ucraina, l'esercito di Putin indietreggia

L'armata del Cremlino sta opponendo una resistenza feroce, nel tentativo di respingere l'assalto degli uomini del presidente Volodymyr Zelensky. Ma ancora una volta è la profonda conoscenza del territorio, sono le caratteristiche specifiche del terreno, a dare un forte contributo alle unità di fanteria di Kiev che, come per i soldati di Mosca, si stanno muovendo senza il supporto di unità meccanizzate.

Putin ha ben compreso che la guerra non sta andando secondo le sue previsioni e si è rivolto alla Corea del Nord per ottenere più armi. Nonostante la resistenza dei paracadutisti russi, l'Ucraina è riuscita a mantenere il suo slancio in avanti, mentre cerca di sfruttare i suoi primi vantaggi. I report che circolano sui canali di Telegram suggeriscono che l'esercito di Kiev ha superato la seconda “barriera” di difesa russa nella provincia di Mykolaiv, che confina con la regione di Kherson. E questo vuol dire che le unità russe collocate a Nord sono ora tagliate fuori e rischiano di essere spazzate via completamente.

NLwartracker, un utente di social media e analista militare, ha scritto che sui canali Telegram è stata pubblicata la notizia che Shmidtove è stata liberata dalle forze ucraine. «Questo - ha specificato - è molto significativo se è vero. È il centro della 2a linea di difesa russa in quest'area. Ciò significa che le roccaforti Tsentral'ne e Bohorodytske ora possono rimanere isolate». L'esperto ha, poi, sottolineato che «aggirando queste roccaforti e andando avanti verso Znamanka taglierà le forze russe nel nord. L'Ucraina sta attaccando Blahodatne per bloccare le forze VDV (paracadutisti) da Snihurivka in modo che non possano spostarsi a sud per rafforzare quest'area».

Come sta andando la guerra?

Shmidtove è un piccolo villaggio nella provincia di Mykolaiv a breve distanza da Kherson. Si trova a sole 19 miglia dalla città portuale. Le specifiche caratteristiche del terreno hanno reso necessarie battaglie solo di fanteria, il che significa che i progressi saranno lenti e che le perdite potrebbero essere moltissime.

Glen Grant, analista della Baltic security foundation, ha dichiarato a Express.co.uk: «Il terreno in alcuni punti è tortuoso poiché ci sono molti canali di drenaggio rivestiti in cemento, di larghezza fino a 20 metri e profondi da quattro a otto metri. Sono spesso distanziati di un chilometro l'uno dall'altro. I russi hanno minato il terreno nel mezzo. Questo crea una battaglia solo di fanteria poiché i veicoli non possono passare correttamente i fossati, ma ha bisogno di una forte leadership in avanti per mantenere lo slancio, quindi c'è da temere che le perdite saranno molte tra battaglione e comandanti di compagnia».

Grant ha anche detto che, comunque, i russi stanno resistendo duramente, nonostante il morale sia molto basso. «L'umore delle truppe non è dei migliori - ha chiarito ancora l'analista - C'è carenza di cibo, attrezzature e in molti casi i soldati non sono stati adeguatamente pagati». Tutti aspetti che potrebbero giocare a favore della strategia ucraina.