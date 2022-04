Russia, il mistero del treno militare carico di mezzi corazzati deragliato a 200 chilometri dal confine: incidente o ​sabotaggio interno?

Bryansk è una tranquilla città russa di 400.000 abitanti a circa 150 km a nord est del confine ucraino. Qui l'altro giorno si è sviluppato un enorme incendio in una raffineria con una immensa colonna di fumo nero alta più di 150 metri. Per la verità gli incendi sono stati due, l'altro sembra essersi sviluppato in una base militare.

Incidenti o sabotaggi interni?

Non ci sono state rivendicazioni e sui misteriosi incendi aleggia il mistero più fitto: incidenti? atti di guerra delle forze armate ucraine? sabotaggi interni? Non si sa. Fatto sta che nell'area di Bryansk nelle scorse è successo un altro fatto "strano": è deragliato un treno militare.

Another video of derailed train carrying Russian armor, allegedly just outside of Bryansk pic.twitter.com/D8Nb1mB5Vp — Igor Schatz (@Copernicus2013) April 25, 2022

Nelle immagini del video, postato su twitter da un utente ucraino, Igor Schatz, che a sua volta lo ha preso da un canale telegram, si vede chiaramente il deragliamento del convoglio carico di mezzi militari nuovissimi, sicuramente russi ma nessuno ancora contrassegnato dalla "z" che abbiamo imparato a conoscere in questi due mesi di guerra.

Le coincidenze

Si contano cinque mezzi corazzati, probabilmente Btr destinati al trasporto truppe pericolosamente inclinati e uno con i cingoli all'aria. Anche qui nessuna rivendicazione ma le coincidenze sono davvero tante per non pensare all'esistenza di una fitta rete di sabotatori in Russia organizzati da Kiev.