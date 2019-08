Russia, incendio in base sottomarini atomici: 2 morti e almeno 6 feriti

In Russia un incendio è scoppiato in una base militare, precisamente a Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk. Si tratta della sede dei sottomarini atomici della flotta del nord. Lo riportano i diversi media russi: secondo Interfax, sono nettamente udibili delle esplosioni e, stando a una fonte dei servizi di emergenza citata dalla Tass, «due persone sono morte nell'incidente originato a bordo di una nave». Sempre secondo la Tass al momento si registrano «6 feriti».

Non è necessaria «nessuna evacuazione» a seguito dell'incendio, ha riferito il governatore della regione di Arkhangelsk, Igor Orlov. «No, non esiste nulla del genere, non abbiamo tali informazioni», ha detto quando gli

è stato chiesto se ci fossero piani per l'evacuazione dei civili.

Un'eliambulanza è stata inviata sul luogo dell'incidente. Inoltre il livello delle radiazioni a Severodvinsk «resta normale», ha assicurato alla Tass una fonte nelle forze dell'ordine locali.

