Martedì 26 Aprile 2022, 11:56 - Ultimo aggiornamento: 12:11

La Russia in nove settimane di guerra ha subito le stesse perdite della guerra in Afghanistan, durata nove anni. Secondo Ben Wallace, il segretario della Difesa statunitense, sono stati 15mila i soldati russi uccisi durante l'"operazione speciale" di Putin in Ucraina.

Durante la guerra in Afghanistan, durata dal 1979 al 1989, si stima che 14500 soldati sovietici abbiano perso la vita, come scrisse The Atlantic nel 2014. La disfatta, secondo molti storici, fu la scintilla che provocò la caduta dell'Unione sovietica. Lo stesso tipo di debacle che starebbe avvenendo in Ucraina: «Un fallimento del ministro della Difesa russo su tutti i livelli», ha spiegato Wallace riferendo alla Camera dei Comuni statunitense. Ricordando anche il naufragio del Moskva, «il secondo elemento chiave della marina russa dall'inizio dell'invasione. La Russia finora ha mancato tutti gli obiettivi».

I veicoli militari persi dalle truppe russe sono, secondo le stime statunitensi, più di duemila: tank e blindati distrutti o catturati, mentre gli elicotteri persi sono almeno 60.

Carro armato ucraino "Mulat" catturato dai separatisti: era in disuso dagli anni Novanta

Le stime di Kiev

Sono almeno 22.100 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione: lo rende noto l'Esercito di Kiev. Nel suo ultimo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'Esercito indica inoltre che dopo 62 giorni di conflitto si registrano anche 184 aerei da caccia abbattuti, oltre a 154 elicotteri e 205 droni. Inoltre, le forze di Kiev affermano di aver distrutto 918 carri armati russi, 416 pezzi di artiglieria, 2.308 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 4 sistemi di missili balistici, 149 lanciamissili, 8 navi, 1.643 veicoli, 76 autocisterne e 69 unità di difesa antiaerea e e 31 unità di equipaggiamenti speciali.

400 killed Russian officers • Please retweet. Help us spread this numbers and encourage Ukrainian soldiers and the public that their fight against the occupiers is having great results. @666_mancer @markov_metodi #груз200 pic.twitter.com/p5iTVPl1zt — Russian Officers killed in Ukraine 🇨🇿🇺🇦 (@KilledInUkraine) April 25, 2022