Russia, Putin schiera quattro sottomarini nel Mar Nero: ecco la risposta di Mosca agli attacchi dei droni ucraini

Il fronte della guerra Russia-Ucraina sembra essersi spostato verso il Mar Nero. Il portavoce delle Forze di difesa del Sud e della Marina, Dmytro Pletenchuk, ha annunciato che i droni ucraini stanno minacciando le navi russe nel Mar d'Azov, segnalando l'intenzione di Kiev di prendere di mira le infrastrutture di Mosca. Per questo motivo ci sarebbero quattro sottomarini che pattugliano la regione dell'Azov e del Mar Nero.

Aereo ucraino colpisce base a Belgorod in Russia «È la prima volta dall'inizio della guerra»

Gli attacchi

Kiev ha sferrato attacchi di alto profilo contro navi e infrastrutture della flotta russa del Mar Nero, costringendo le navi a essere trasferite da Sebastopoli, nella Crimea occupata, a nord-est a Novorossiysk, nella regione russa di Krasnodar e non solo. In uno degli ultimi attacchi riusciti, i droni navali ucraini Magura V5 hanno colpito quattro motovedette russe del modello KS-701 Tunets (Tuna) in Crimea il 30 maggio. Secondo quanto riferito dall'intelligence militare ucraina, due di loro sono stati distrutti e altri due danneggiati.

La controffensiva russa

Il portavoce delle Forze di difesa del Sud e della Marina, Dmytro Pletenchuk, ha dichiarato che visto le grandi perdite navali a causa degli attacchi ucraini sul Mar Nero, la Russia si starebbe mobilitando, organizzando esercitazioni navali nel Mar d'Azov e nel Mar Nero: «Le forze della Federazione Russa hanno deciso che è più sicuro nel Mar d'Azov e stanno ora cercando di organizzare lì un processo di addestramento per le loro navi»