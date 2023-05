Russia-Polonia, è tensione: sequestrato liceo russo a Varsavia vicino all'ambasciata di Mosca. Putin promette ritorsioni

Il 29 aprile la Polonia ha dichiarato di aver sequestrato un edificio scolastico vicino all'ambasciata di Mosca a Varsavia destinato ai figli dei diplomatici, una mossa che l'inviato russo ha definito «illegale». La disputa sull'edificio degli anni '70, soprannominato «nido di spie» dai cittadini di Varsavia, dura da un anno.

«Questo edificio appartiene al Municipio di Varsavia», ha dichiarato all'AFP il portavoce del Ministero degli Esteri polacco Lukasz Jasina, aggiungendo che il trasferimento è avvenuto in seguito a un ordine dell'ufficiale giudiziario. «Si tratta di un atto illegale. Un'intrusione in una struttura diplomatica», ha dichiarato l'inviato di Mosca, Sergei Andreyev, all'agenzia di stampa RIA Novosti.

Cosa è successo

Mosca ha dichiarato sabato che ci sarà una reazione «dura» e conseguenze «forti» per gli interessi della Polonia in Russia, dopo che le autorità polacche hanno sequestrato un edificio vicino all'ambasciata di Mosca a Varsavia - un passo che la Russia ha definito «illegale». L'edificio, utilizzato come scuola superiore per i figli dei diplomatici, appartiene al municipio di Varsavia, ha dichiarato all'AFP il portavoce del ministero degli Esteri polacco Łukasz Jasina, aggiungendo che le autorità hanno agito su ordine di un ufficiale giudiziario.

Ma il ministero degli Esteri russo ha definito la mossa come un atto "ostile" in violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e come un'invasione della proprietà diplomatica russa in Polonia.

«Un passo così insolente da parte di Varsavia, che va oltre il quadro delle civili relazioni interstatali, non rimarrà senza una dura reazione e conseguenze per le autorità polacche e gli interessi polacchi in Russia», ha aggiunto il ministero.

«La nostra opinione, che è stata confermata dai tribunali, è che questa proprietà appartiene allo Stato polacco ed è stata presa dalla Russia illegalmente», ha dichiarato alla Reuters Jasina del Ministero degli Esteri polacco.