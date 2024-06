Guerra, la Russia riprende l'offensiva: l'avanzata a nord di Avdiivka, le zone nel mirino e la crisi tattica di Kiev. Cosa sta succedendo

Una nuova mappa mostra che la Russia ha guadagnato territorio a nord-ovest dell’ex roccaforte ucraina catturata di Avdiivka, mentre si intensificano gli attacchi nella regione orientale di Donetsk. I filmati geolocalizzati di martedì mostrano che Mosca è “avanzata” ai margini del villaggio di Sokil, a nord-ovest di Avdiivka, secondo l’Institute for the Study of War, il think tank con sede negli Stati Uniti. Come riferisce Newsweek, da quando la Russia ha lanciato l’invasione su vasta scala nel febbraio 2022, gran parte dei combattimenti più feroci si sono concentrati lungo il fronte orientale, compreso a Donetsk.

Così militari di Putin hanno preso il controllo della città di Bakhmut nel maggio 2023, per poi rivendicare un’altra città nella regione, l’insediamento strategico di Avdiivka, nel febbraio di quest’anno, dopo mesi di aspri scontri. Da allora Mosca ha ottenuto progressi incrementali. Nonostante abbia lanciato una nuova offensiva dalla regione di confine di Belgorod nella regione ucraina nord-orientale di Kharkiv a maggio, Kiev ha segnalato attacchi spesso intensificati a est, in particolare vicino alla città di Pokrovsk.

Una delle poche che sono state descritte come "città fortezza", fondamentali per mantenere la difesa dell'Ucraina nella regione di Donetsk.

CRISI TATTICA SU VASTA SCALA

Le forze russe probabilmente sono riuscite a prendere il controllo di Novooleksandriivka, un villaggio a est di Pokrovsk, e si sono spinte verso Lozuvatske, a ovest di Novooleksandriivka, negli ultimi giorni. "Abbiamo una crisi tattica su vasta scala", ha scritto l’osservatore militare ucraino, Konstantin Mashovets in un post sull'app di messaggistica Telegram. È improbabile che le forze ucraine possano arginare ulteriori avanzamenti russi se Mosca coinvolgerà più brigate nella battaglia, ha precisato.

LE ZONE NEL MIRINO

Martedì la Russia ha attaccato le posizioni ucraine a est di Pokrovsk 24 volte nel corso della giornata, "con la maggiore attività nell'area di Novooleksandriivka". La situazione era "tesa" intorno a Novooleksandriivka e Sokil, ha detto lo stato maggiore di Kiev. Le truppe di Putin hanno prpvpcatp 240 vittime vicino a Pokrovsk nel corso della giornata, inclusi 97 soldati uccisi. Il capo dell'esercito ucraino, il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, ha dichiarato che la Russia sta effettuando "azioni offensive attive di diversa intensità praticamente su tutto il fronte", ma le spinte principali sono state avvertite a ovest di Pokrovsk e verso Kurakhove. "Sono diversi mesi che si combatte duramente in queste direzioni", ha detto Syrskyi. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato martedì che le sue forze si sono scontrate con le truppe ucraine a ovest di Avdiivka, compreso intorno al villaggio di Umanske.