Droni Depesha, cosa sono (e come funzionano) i nuovi kamikaze telecomandati usati dalla Russia per superare le fortificazioni ucraine

Se l'aggressione russa in Ucraina non causasse ogni giorno vititme, distruzione e sofferenza, si potrebbe dire che la guerra assomiglia ogni giorno di più a un gioco con droni telecomandati che colpiscono dall'alto e sistemi di intercettazione che si affidano all'informatica. L'ultimo strumento presentato dall'industria bellica statale con sede a Mosca, la Rostec, si manovra con il joystick e consente al militare di avere grazie a un visore, a distanza, il punto di vista del robottino (Fpv) che avanza via terra e che può superare le fortificazioni a partire dai denti di drago, ostacoli realizzati in cemento e metallo che hanno l'obiettivo di arginare l'avanzata dei tank. Ria Novosti, agenzia di stampa russa, lo ha definito anche come il primo "drone kamikaze terrestre al mondo".

Russia, isole Svalbard primo obiettivo nella guerra con la Nato: la strategia di Putin per per spaccare l'Alleanza

Depesha, cos'è

Questo nuovo drone cingolato, che è in fase di sperimentazione, è stato chamato Depesha e può anche eliminare i militari nemici.

Spiegano da Rostec: «Il drone terrestre Depesha è controllato da un operatore con un joystick, che indossa un casco da drone FPV. Un altro veicolo senza equipaggio, denominato Buggy, è una versione su ruote che può anche fungere da drone kamikaze. Attualmente, i robot terrestri sono sottoposti a test approfonditi».

Ancora: «Il Depesha ha un carico utile di esplosivo di 150 chilogrammi e il Buggy può trasportare 250 chilogrammi di esplosivo. Ciò rende questi robot assistenti affidabili per i combattenti in prima linea. Potrebbero anche fornire rapidamente e silenziosamente provviste, munizioni, carburante in prima linea e persino evacuare i soldati feriti».