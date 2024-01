Russia intensifica l'avanzata in Ucraina, la nuova tattica (che sfrutta il terreno) e perché Putin ha deciso di attaccare ora

L'analisi è contenuta nel quotidiano bollettino dell'Intelligence britannica diffuso su X: l'esercito russo sta incrementando l'offensiva in Ucraina. Ora che si è di fatto fermata la controffensiva di Kiev, che non ha ottenuto i risultati sperati, le forze armate di Putin tentano una nuova avanzata, ma stanno per questo pagando un prezzo molto alto, visto che sono aumentate anche le perdite.

Russia, in migliaia «al buio e senza riscaldamento». Monta la protesta contro Putin: «Stanzia fondi solo per la guerra»

L'avanzata

Scrive il Ministero della Difesa del Regno Unito: sulla base di informazioni dell'esercito ucraino si può affermare che «gli assalti dell'esercito russo sono aumentati del 27 per cento sulla linea del fronte con 81 bombardamenti aerei e 45 attacchi con razzi».

Gli effetti

Ancora: «Altri dati dei militari ucraini che mettono a confronto il periodo tra il 14 e il 18 gennaio con i cinque giorni precedenti evidenziano un aumento degli attacchi russi.

In questi cinque giorni è aumentato dall'88% il numero di mezzi militari persi dai russi, del 95% il numero dei tank persi e del 15% il bilancio dei caduti». Secondo l'intelligence britannica la decisione di incrementare gli attacchi può esssere collegata alle «condizioni gelide del terreno, che consentono lo spostamento di mezzi corazzati».

Il fallimento della controffensiva ucraina

Sul fallimento della controffensiva ucraina è tornato a parlare capo della GUR (ntelligence militare ucraina) Kyrylo Budanov in una intervista rilasciata al Financial Time ha affermato: «Dire che va tutto bene non è vero. Anche dire che questo è un disastro non è vero...Anche se i piani originali prevedevano qualcosa di diverso, abbiamo mantenuto la nostra promessa. Quest'estate le nostre unità sono entrate più volte in Crimea. Grazie alle armi della Corea del Nord, la Russia ha potuto respirare un po' e senza questo aiuto la situazione sarebbe catastrofica».