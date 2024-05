Domenica 26 Maggio 2024, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 19:48

La Russia produce proiettili di artiglieria circa tre volte più velocemente degli alleati occidentali dell’Ucraina e a circa un quarto del costo. Lo riporta in un'analisi Sky News. I dati, prodotti dalla società di consulenza aziendale Bain & Company, condivisi con Sky sottolineano che per ogni colpo ucraino sparato contro le posizioni russe, le truppe d’invasione possono lanciare circa cinque proiettili indietro.

La ricerca sui proiettili di artiglieria prevede che le fabbriche russe produrranno o rimoderneranno circa 4,5 milioni di proiettili di artiglieria quest’anno rispetto a una produzione combinata di circa 1,3 milioni di proiettili nelle nazioni europee e negli Stati Uniti. Per quanto riguarda i costi, il costo medio di produzione per un proiettile da 155 mm – il tipo prodotto dai paesi della NATO – era di circa 4.000 dollari (3.160 sterline) per unità, sebbene variasse significativamente da un paese all’altro. Ciò viene confrontato con un costo di produzione russo dichiarato di circa 1.000 dollari (790 sterline) per proiettile da 152 mm utilizzato dalle forze armate russe.

Anche il recente annuncio di Putin va in questa direzione. Ha infatti comunicato «un aumento di 14 volte della produzione di munizioni, di quattro volte di droni e di 3,5 volte di armi corazzate». Lo riporta l'agenzia di stampa Tass. In apertura di un incontro con gli imprenditori dell'industria della difesa, il leader del Cremlino ha sottolineato che «dobbiamo sempre stare un passo avanti rispetto al nemico e la vittoria arriverà». Agli imprenditori della difesa ha chiesto di essere «sempre in contatto con i nostri ragazzi che lavorano in prima linea nei combattimenti, che combattono senza risparmiarsi e proteggono gli interessi della Russia».

La vera trincea sono le fabbriche di munizioni: ecco perché

L’importanza della produzione di armi e munizioni è il motivo per cui molti esperti affermano che le linee di produzione delle fabbriche – piuttosto che la linea del fronte – potrebbero essere il luogo in cui si vincerà la guerra in Ucraina.

Sky News ha visitato ad aprile una fabbrica a Belfast dove il missile N-LAW viene assemblato da Thales, una società di difesa globale. L'arma è progettata dalla ditta svedese Saab. Philip McBride, amministratore delegato di Thales Belfast, ha affermato che la capacità produttiva di N-LAW è raddoppiata dall'inizio dell'anno e che esiste la possibilità di raddoppiarla nuovamente. Alla domanda sul perché l’espansione è iniziata solo allora, quando è scoppiata la guerra su vasta scala in Russia nel febbraio 2022, ha spiegato che ciò è dovuto a una serie di fattori.

In primo luogo, è il Ministero della Difesa britannico a fornire all’Ucraina gli N-LAW, anziché direttamente la Thales. I missili inizialmente consegnati all’esercito ucraino erano quelli che le forze armate britanniche avevano già nelle proprie scorte.

Un altro fattore è che possono essere necessari fino a due anni per reperire le componenti necessarie per N-LAW.

Anche il numero dei dipendenti è cresciuto, con circa 900 persone che ora lavorano presso la sede e in una seconda struttura a Belfast, rispetto alle sole 500 di qualche anno fa.