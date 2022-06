La Russia sta schierando missili balistici Iskander, sistemi missilistici terra-aria S-400 e aerei da combattimento in Bielorussia, vicino al confine con l'Ucraina. A riferirlo è lo stato maggiore di Kiev, che avverte dell'imminente minaccia che potrebbe arrivare da Nord, interessando anche la capitale Kiev. L'aumento delle tensioni con l'Occidente, che ha inviato nuovi lanciarazzi a lungo raggio all'Ucraina, avrebbe portato alla risposte di Putin, che adesso potrebbe decidere di coinvolgere anche la Bielorussia nella guerra.

Finora Minsk è rimasta a guardare, sorprendo gli analisti che si aspettavano un intervento nel momento cruciale della guerra. Al momento i combattimenti si stanno svolgendo esclusivamente a Est, ma la Russia potrebbe (con l'aiuto dell'alleato) riprendere l'offensiva anche nel Nord dell'Ucraina.

Mentre continuano i combattimenti a Severodonetsk, il ministro degli Esteri Lavrov è tornato alle minacce, in risposta all'annuncio della Gran Bretagna sull'invio dei lanciarazzi in Ucraina. «Il presidente Vladimir Putin ha già commentato la situazione che emergerà con l'arrivo di nuovi armamenti, io posso solo aggiungere che più lunga sarà la gittata degli armamenti che fornirete, più noi sposteremo avanti dal nostro territorio la linea oltre la quale la presenza dei neonazisti verrà considerata una minaccia per la Federazione Russa», ha detto.

The Russian military is deploying Iskander ballistic missiles, S-400 surface-to-air missile systems, and fighter aircraft in Belarus, close to the border with Ukraine.https://t.co/wICNX8AvX8

