Russia, il «missile segreto» lanciato 23 volte sull'Ucraina: viaggia per 2.500 km e può portare testate nucleari. «Minaccia all'Europa»

Apericena - Newsletter Il punto sui temi di attualità, ogni lunedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

Si chiama 9M729, è un missile da crociera sviluppato dai russi. Convinse, nel 2019, la prima amministrazione Trump ad abbandonare il Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (INF). Dall'agosto scorso Mosca lo ha lanciato sull'Ucraina per 23 volte.

Lo ha rivelato Reuters in un'esclusiva online. Il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha lo ha confermato. Secondo Washington il missile violava il trattato Inf: può volare ben oltre il limite di 500 km dichiarati. Può trasportare una testata nucleare o convenzionale, ha una gittata di 2.500 km. Il nome in codice in ambito Nato è SSC-8 “Screwdriver”. Spiega ancora l'agenzia Reuters: «Una fonte militare ha affermato che un 9M729 lanciato dalla Russia il 5 ottobre ha percorso oltre 1.200 km prima di schiantarsi in Ucraina. "L'uso da parte della Russia del 9M729, vietato dall'INF, contro l'Ucraina negli ultimi mesi dimostra la mancanza di rispetto di Putin nei confronti degli Stati Uniti e gli sforzi diplomatici del presidente Trump per porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina", ha affermato Sybiha in dichiarazioni scritte».

La minaccia per tutta l'Europa

Secondo gli analisti, l'uso di questo missile a lungo raggio non è solo un modo per attaccare l'Ucraina, ma rappresenta una minaccia implicita per tutta l'Europa.

Viene riportata l'opinione di William Alberque, ricercatore senior presso il think tank Pacific Forum: «Penso che Putin stia cercando di aumentare la pressione nell'ambito dei negoziati con l'Ucraina. Il 9M729 è stato progettato per colpire obiettivi in ​​Europa». A dimostrazione dell'aumento del livello della minaccia di Mosca nei confronti dell'Europa va anche ricordato che «la scorsa settimana la Russia ha testato il suo missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik e mercoledì ha annunciato di aver testato un siluro a propulsione nucleare denominato Poseidon».

Reuters riporta anche le preoccupazioni di un altro esperto, John Foreman, ex addetto alla difesa britannico a Mosca e Kiev: «Se si dimostrasse che la Russia sta utilizzando missili a raggio INF, che potrebbero facilmente essere nucleari, in Ucraina, allora si tratterebbe di un problema per la sicurezza europea, non solo per quella ucraina».

Come funziona

Racconta un altro media, Rbc Ukraine: «Il missile 9M729 può utilizzare il sistema di trasporto-lancio del complesso missilistico Iskander 9K720. Secondo altre fonti, sei missili sono montati su un lanciatore MAZ-543». Uno dei 23 lanci registrati «ha percorso oltre 1.200 km prima di colpire il suo obiettivo il 5 ottobre. Gli analisti ritengono che il 9M729 dia alla Russia la capacità di colpire dalle profondità del suo territorio, bypassando i sistemi di difesa aerea».

Cosa prevedeva il trattato che la Russia ha violato causando poi il ritiro dall'accordo degli Stati Uniti? Kyiv Independent ricorda che «firmato dall'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e dal leader sovietico Mikhail Gorbachev nel 1987 verso la fine della Guerra Fredda, il Trattato INF vietò tutti i missili lanciati da terra con gittata compresa tra 500 e 5.500 chilometri, nel tentativo di ridurre la densità di armi potenzialmente nucleari schierate dalla Russia e dalla NATO in Europa. Inizialmente la Russia ha affermato che il missile, come l'Iskander M, ha una gittata entro i limiti del trattato, ma i rapporti di funzionari e analisti statunitensi del 2017 hanno affermato che la gittata reale era di ben 2.500 chilometri».