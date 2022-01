Russia, Putin dispone l'esercitazione della Marina: 140 navi e 60 aerei, tra Atlatico, Pacifico, Artico e Mediterraneo

Non è ancora chiaro se la Russia deciderà di invadere l'Ucraina, ma è certo che tra gennaio e febbraio "invaderà" gran parte dei mari del mondo per esercitazioni della flotta navale. Da Mosca hanno fatto sapere che oltre 140 navi, insieme a 60 aerei e circa 10.000 soldati, solcheranno l'Atlantico, il Pacifico, l'Artico e il Mediterraneo.

Intanto le tensioni a distanza tra Putin e Biden hanno raggiunto toni decisamente preoccupanti. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere che «se qualsiasi forza militare russa si muoverà attraverso il confine dell'Ucraina, ci sarà una risposta dura e unitaria dagli Stati Uniti e dai loro alleati». E ha avvertito: «Credo che i russi entreranno in Ucraina».

Speaking about the tense situation with Russia and Ukraine, US President Joe Biden says he believes Vladimir Putin isn't "certain what he's going to do" but "my guess is he will move in" https://t.co/sDHgprh3U0 pic.twitter.com/CYZ1lYVSct

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 19, 2022