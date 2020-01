Russia, il premier Medvedev e il governo si dimettono

Dmitri Medvedev e il suo governo hanno rassegnato le Il premier russoe il suo governo hanno rassegnato le dimissioni . Lo riportano i media russi.

Dmitri Medvedev, parlando con Putin, ha detto di ritenere «giusto, sulla scia delle proposte di modifica della costituzione, che il governo rassegni le dimissioni». «Dopo l'adozione di tali emendamenti (e si è detto che è probabile che ciò avvenga dopo un dibattito) si avranno cambiamenti significativi non solo in una varietà di articoli costituzionali, ma nell'equilibrio del potere, in particolare in quello esecutivo, legislativo e rami del potere giudiziario», ha detto il primo ministro. «In questo contesto, è evidente che noi, in quanto governo della Federazione Russa, dovremmo offrire al presidente del nostro Paese l'opportunità di prendere tutte le decisioni necessarie in queste condizioni. Credo sia giusto che il governo della Federazione Russa si dimetta in conformità con l'articolo 117 della Costituzione russa», ha aggiunto Medvedev.



Putin ha annunciato di voler creare la carica di vice capo del Consiglio di Sicurezza russo e assegnarla a Dmitri Medvedev. «Ritengo - ha detto Putin, citato dalla Tass - che sia possibile, e me ne occuperò nei prossimi giorni, introdurre la carica di vice capo del Consiglio di Sicurezza. Come noto, il presidente è il capo del Consiglio di Sicurezza». Putin ha quindi aggiunto che «Dmitri» Medvedev «si è sempre occupato di questi temi» come «il rafforzamento delle capacità difensive e della sicurezza».

Il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato il governo di Medvedev per il lavoro svolto. «Da parte mia - ha detto Putin nel corso di una riunione del Consiglio dei ministri - voglio anche ringraziarvi per tutto ciò che è stato fatto in questa fase del nostro lavoro congiunto, voglio esprimere soddisfazione per i risultati che sono stati ottenuti». Il presidente russo ha poi precisato che «non tutto è stato fatto, ma non tutto riesce sempre in modo completo». Lo riporta la Tass.LEGGI ANCHE Libia, Haftar rinvia ma Erdogan lo bacchetta: avanza l'ipotesi dei militari italiani Le dimissioni sono arrivate dopo l'annuale discorso sullo stato della nazione tenuto oggi da Putin, in cui il capo del Cremlino ha proposto di modificare la costituzione per aumentare i poteri di governo e primo ministro. Una mossa vista come il tentativo da parte di Putin di restare al potere il più a lungo possibile. Il suo mandato da presidente termina nel 2024.