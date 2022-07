Russia, il Covid torna a far paura: record di contagi da aprile. Peskov: «Non so se Putin ha fatto il richiamo»

Il Covid torna a preoccupare il Cremlino. Secondo i dati ufficiali, nel corso dell'ultima giornata in Russia sono stati registrati 11.515 nuovi casi, il maggior incremento dallo scorso 13 aprile. «I numeri stanno davvero crescendo - ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia Interfax -, vediamo che la curva è salita, questo non avviene solo nel nostro Paese, ma in un certo numero di Paesi tale tendenza è allarmante».

Covid, oggi in Russia 11.515 nuovi casi

Quando gli è stato chiesto se le autorità russe intendano introdurre l'obbligo delle mascherine, Peskov ha risposto che «nessuno impedisce» ai cittadini «di prendere misure precauzionali da soli, mascherine e tutto il resto». Peskov ha quindi affermato che le misure precauzionali non vengono suggerite dal Cremlino, ma dal governo e dall'agenzia federale per i controlli sanitari (Rospotrebnadzor).

Vaccino, Putin ha fatto il richiamo? «Non lo so»

I giornalisti hanno chiesto a Peskov se il presidente Vladimir Putin avesse ricevuto una nuova dose di vaccino anti-Covid: domanda a cui il portavoce non ha saputo rispondere. «Non lo so, non posso rispondere con precisione a questa domanda», ha detto. A quanto si sa, ricorda la Tass, Putin ha fatto la terza dose di Sputnik light nel novembre del 2021, dopo aver ricevuto le due prime due dosi nella primavera precedente.