Russia, la stretta sulle comunicazioni: dal possibile blocco delle telefonate dall'estero (anche le chiamate a casa dei prigionieri di guerra) alle Vpn sospese

Il Servizio Federale per le Comunicazioni Russe, Roskomnadzor sta valutando la possibilità di bloccare di default le telefonate che arrivano dall'estero. Ufficialmente perché ha registrato un aumento considerevole di truffe telefoniche provenienti dall'Ucraina e da altri paesi. Da Kiev, in realtà, arrivano le chiamate dei prigionieri di guerra. La misura appare, dunque, come una stretta pericolosa volta a isolare i russi che risiedono nella Federazione.

Le chiamate dall'estero

Secondo i funzionari russi la maggior parte delle chiamate arriva fuori dalla Russia e attuando il blocco di chiamate provenienti dall'estero, si andrebbero a tutelare in particolare le categorie vulnerabili, tra cui bambini, anziani e persone con competenze limitate nel campo delle tecnologie digitali.

La scusa, dunque, sono le truffe e il phishing ma nel filtro finirebbero una miriade di altri contatti.

Quante telefonate in ingresso potrebbero essere deviate? E quanti problemi avrebbero le organizzazioni dei paesi della CSI (Comunità Stati Indipendenti), dell'Asia e dell'Africa? Alexander Chernenko, parlando con Izvestia, osserva che potrebbero verificarsi problemi di registrazioni come nel caso dell'app di Telegram dove è necessaria, per l'approvazione dell'account, una chiamata da un numero straniero.

Mozilla, le Vpn temporaneamente bloccate

A questa notizia si aggiunge quella di Mozilla, responsabile dello sviluppo del browser Firefox, che ha commentato al quotidiano Kommersant la decisione di bloccare il download di una serie di estensioni per aggirare le restrizioni Internet in Russia. Secondo un rappresentante dell'organizzazione, la decisione fa seguito a «richieste persistenti» del Roskomnadzor.

Le estensioni temporaneamente bloccate includono Censor Tracker, Bypass Runet Blocks, PlanetVPN e FastProxy. Quando si prova ad accedere alle loro pagine nel catalogo delle estensioni per Firefox dalla Federazione Russa, viene visualizzato un messaggio che informa che la pagina “nella tua regione” non è disponibile. Bloccare il download delle estensioni, come dicono gli esperti intervistati da Kommersant, rende impossibile l'aggiornamento automatico delle stesse quando ci si connette dalla Russia. Queste estensioni sono, invece, ancora disponibili nei cataloghi di Google e Microsoft.

Le telefonate dei prigionieri di guerra

Tra le comunicazioni che verrebbero bloccate dal provvedimento che vuole attuare il Roskomnadzor ci sarebbero anche le telefonate dei prigionieri di guerra russi che chiamano i famigliari. Racconta di uno di questi, l'agenzia Ap, Aleksandr, un soldato russo di 26 anni, che ha a disposizione poche scelte preziose da quando è stato catturato: i vestiti, i pasti e le telefonate a casa che vive a Kursk, una città russa a circa 100 chilometri dal confine ucraino. Quella chiamata è l'unico modo e per rimanere lucido.