Perché la Russia coltiva angurie in Antartide? Gli scienziati si preparano per costruire una base sulla Luna e su Marte

Scienziati russi coltiveranno angurie e cetrioli nel luogo più freddo del pianeta, presso la stazione antartica «Vostok». Hanno già raccolto grosse quantità di pomodori. L'esperimento viene condotto come preparazione alla creazione di una base sulla luna. Sullo sfondo anche il problema della crisi climatica.

Raccolto in Antartide

Nel novembre 2022, l'Istituto di ricerca artica e antartica (Aari) ha annunciato che a Vostok era stato raccolto un ricco raccolto nel corso dell'anno: 28.5 chilogrammi di pomodori e nove chilogrammi di pepe per metro quadrato. Si tratta di ricalcolo: verdure maturate in una serra speciale, la cui area utile nell'aggregato era solo un «quadrato» ed era distribuita tra diverse colture.





Anche gli esploratori polari hanno imparato a coltivare la vegetazione. Ad esempio, cavolo (di varie varietà) ha dato fino a 140 chilogrammi per metro quadrato all'anno, senape - fino a 94, ravanello - fino a 72, rucola - fino a 69, crescione - fino a 32, acetosa-fino a 53. La metà di questo volume va al tavolo degli esploratori polari, e il resto viene conservato e inviato per la ricerca all'Istituto di ricerca agrofisica di San Pietroburgo (Afi). Questa organizzazione scientifica sviluppa da molti anni tecnologie per coltivare varie colture senza l'uso del suolo. Ci sono modi diversi. Ad esempio, l'idroponica, quando le piante troveranno i nutrienti da una soluzione. O aeroponica, in cui le radici vengono spruzzate con uno speciale aerosol.



Gli scienziati di Pietroburgo hanno cercato di combinare tutto il meglio dei metodi conosciuti nel concetto di panoponica - dal greco πᾶν «tutto» e πόνος «avoro, fatica». Gli agrofisici hanno creato i cosiddetti complessi fitotecnici, in cui si ottiene il rapporto ottimale tra solido, liquido e aria.

Quindi, invece del terreno, viene utilizzato il suo analogo a strato sottile, simile al tessuto. La soluzione nutritiva entra nel seme attraverso i capillari a fessura. Contiene una varietà di elementi e la loro composizione e concentrazione risponde alle condizioni naturali e sono sicure per l'uomo. E l'emissione di lampade a Led appositamente progettata è vicina allo spettro solare.



Quasi come sulla luna

Come gli studi hanno precedentemente dimostrato in altri siti ( dall'Iss - esperimento Mars 500), la produzione agricola aiuta le persone a far fronte all'isolamento a lungo termine in uno spazio ristretto, poiché ha un effetto positivo sullo stato psicologico.

È vero, è impossibile organizzare grandi piantine nella stazione orbitale: c'è troppo poco spazio e acqua. Pertanto, l'Ibmp ha proposto all'Afi e all'Aari, che coordina il lavoro degli esploratori polari russi, di unirsi per condurre l'esperimento Plants alla stazione di Vostok.

La stazione continentale difficile da raggiungere è il miglior analogo terrestre di futuri oggetti abitati su altri pianeti. Ha registrato la temperatura più bassa sul pianeta Terra - meno 89.2 gradi Celsius. Per fare un confronto: nelle regioni dei poli della Luna, dove, molto probabilmente, creeranno una base, è meno 153 gradi Celsius.

Alla stazione di Vostok sono in corso esperimenti che dovrebbero preparare le basi scientifiche per la colonizzazione della Luna e di Marte. I complessi fitotecnici in serra per le dure condizioni antartiche vengono prima creati presso l'Api, trovati nel sito di prova e quindi ricevuti agli esploratori polari. Andrey Teplyakov, un magnetologo nella sua specialità principale, è stato incaricato di svolgere ricerche direttamente presso la stazione di Vostok. Si prende cura del suo piccolo «giardino» nel tempo libero dalle osservazioni della magnetosfera.

«In Antartide, il raccolto di ortaggi è usualmente del 70-98 percento di quello ottenuto nel biopoligono agricolo Afi. Tuttavia, questo è da una volta e mezza a due volte superiore a quello dei moderni complessi di serre che volentieri in Russia e all'estero», afferma lo scienziato. i frutti differiscono nel gusto da quelli di serra, non posso dire: per questo bisogna provare la stessa varietà dalla serra Vostok e dalla serra.

Gli studi hanno dimostrato che il contenuto di nitrati nelle piante coltivate in Antartide non supera gli standard sanitari e igienici stabilità in Russia.

Dopo aver raggiunto il successo con colture a foglia, a foglia e poi a frutto, Teplyakov ha ordinato angurie agli agrofisici: «Mi chiedevo se avrebbero risolto questo problema. La coltivazione delle angurie a Vostok inizierà a febbraio, 68 giorni dopo il «lancio» della pianta, sono attesi i primi frutti. Secondo Teplyakov, le bacche saranno molto più piccole di quelle a cui siamo abituati: solo circa 20 centimetri di diametro. Ma in termini di gusto, come promettono gli agrofisici, non possono essere distinti da Astrakhan.

Prima in Antartide, poi ovunque

Le angurie antartiche sono una sorta di stratagemma di marketing che dovrebbe servire a promuovere la panoponica. «Se riusciamo a coltivare angurie in Antartide, allora possiamo farlo ovunque», spiega Teplyakov.

Gli sforzi dell'AFI sono inizialmente finalizzati allo sviluppo di una tecnologia che potrebbe essere utilizzata per fornire prodotti vegetali ai residenti di aree remote del paese. È noto che frutta e verdura sono estremamente costose in Siberia. L'installazione di serre non risolverà questo problema: mantenere la giusta temperatura e illuminazione nelle regioni settentrionali richiede troppa energia, il che rende la produzione non redditizia. Panoponics consente di ottenere prodotti all'interno, dove i costi di riscaldamento sono notevolmente inferiori e la produttività è maggiore, poiché viene creato un ambiente ottimale di aria, luce e radici, spiega l'Api.

La voce di costo maggiore quando si coltivano piante con il metodo panoponico è l'elettricità, che non dovrebbe essere un problema nemmeno nelle zone più remote del Paese. Le piante assorbono la luce 12-16 ore al giorno e riposano il resto del tempo. Durante questo periodo, le installazioni in Antartide consumano solo 0.8 kilowatt per metro quadrato.

La parte più critica del lavoro dell'operatore dell'impianto è l'impollinazione. Poiché non ci sono api nel "Vostok", una persona fa il proprio lavoro da sola.

«Devi impollinare manualmente, con un pennello o collegare i fiori femminili e maschili. È importante non perdere l'attimo: la «finestra» per l'impollinazione dura solo uno o due giorni», afferma lo scienziato.

L'Api sta valutando attentamente la possibilità di implementare la tecnologia su scala industriale senza prove. Possono sorgere difficoltà che non possono essere previste quando si lavora su piccoli oggetti. Per condurre tali esperimenti, sono necessari ulteriori finanziamenti.