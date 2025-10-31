Russia, 007 di Kiev distruggono tre missili balistici Oreshnik: il razzo può raggiungere Bruxelles in 17 minuti

Apericena - Newsletter Il punto sui temi di attualità, ogni lunedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

I servizi segreti ucraini hanno distrutto il sistema di lancio di tre missili balistici Oreshnik nella base russa di Kapustin Yar, nella regione di Astrakhan. A dichiararlo il capo del Servizio di sicurezza ucraino Vasyl Malyuk che ha commentato la missione «È stata una missione di grande successo. La distruzione è stata totale».

L'azione d'intelligence

L'operazione, secondo quanto dichiarato da Vasyl Malyuk, è avvenuta su territorio russo, proprio a Kapustin Yar, ed è stata realizzata dal'intelligence militare ucraina in sinergia con l'SBU e il Servizio di intelligence estero. «Si tratta di qualcosa che non avevamo mai reso pubblico prima... È successo prima che il nome 'Oreshnik' fosse ampiamente utilizzato» ha dichiarato Malyuk. Secondo i servizi di sicurezza ucraini, la Russia avrebbe a disposizione almeno un altro missile Oreshnik nel suo arsenale e potrebbe produrne altri sei entro l'anno.

Perché i missili Oreshnik fanno paura?

Gli Oreshnik sono missili ipersonici a medio raggio, con una velocità di 3,6 chilometri al secondo, in grado di raggiungere i bersagli senza il rischio di essere distrutti dagli attuali sistemi antimissile. Il presidente Vladimir Putin, in occasione dell’incontro con l’alleato Alexander Lukashenko sull'isola di Valaam, vicino San Pietroburgo, ha dichiarato di aver avviato la produzione su larga scala degli Oreshnik e il progetto è quello di schierarli in Bielorussia entro la fine dell'anno. Secondo quanto dichiarato dal Cremlino il missile sarebbe in grado di colpire qualsiasi obiettivo sul continente europeo in meno di un'ora e annientarlo con un massimo di sei testate manovrabili in modo indipendente, ciascuna armata con una munizione atomica. Sarebbe in grafo di raggiungere Bruxelles in 17 minuti. L'unico uso confermato da parte della Russia, fino ad ora, è avvenuto per l'attacco alla città di Dnipro il 21 novembre.