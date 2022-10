Rubano in 38 case di riposo e trasformano i gioielli degli anziani in lingotti, bottino da oltre 200mila euro

Ai rumeni Ginel e Oprea piaceva trascorrere l'estate in Andalusia. Inoltre, lo hanno fatto gratuitamente: hanno finanziato le loro vacanze con ciò che hanno rubato agli anziani indigenti dalle case di riposo di metà della Spagna. La Guardia Civile li ha però arrestati a Getafe, venerdì 7 ottobre, a Granada. Tutte le rapine sono state compiute dal lunedì al venerdì, non hanno mai agito nei fine settimana. La meccanica era sempre la stessa: prendevano una delle loro tre Skoda Octavia e agivano in qualsiasi punto della geografia spagnola.

La dinamica

Durante i loro viaggi hanno cercato case di cura situate in paesi piccoli e geograficamente distanti per impedire alle Forze di sicurezza di trovare qualsiasi collegamento tra le rapine. Quando hanno lasciato la loro casa di Madrid, hanno portato con sé del cibo per viaggiare per tutta la settimana, con l'obiettivo di non fare soste in ristoranti e hotel per evitare di essere catturati dalle telecamere di sicurezza. La prova di ciò è che le Skoda avevano finestre oscurate per dormire all'interno, mentre si alternavano al volante o facevano la guardia davanti alle residenze in cui avrebbero fatto irruzione.

Le indagini

Nel procedimento della Polizia Giudiziaria, consultata da EL ESPAÑOL, risulta che abbiano tagliato i cavi delle telecamere di sicurezza e lasciato fuori servizio l'illuminazione esterna delle residenze. Per entrare nelle residenze per anziani, strappavano le sbarre dalla finestra di qualche ufficio o facevano leva. Una volta dentro, si sono recati nell'ufficio dei preposti o dei direttori dove sono custodite le casseforti, e rubavano gli oggetti personali, compresi i gioielli che vengono consegnati dai residenti.

Il nascondiglio

Le banconote e i soldi che rubavano li nascondevano sempre all'interno del sistema di aria condizionata dell'hotel. Nel mandato di cattura della Polizia Giudiziaria a Ginel sono elencate 29 rapine e il denaro sottratto a ciascuna residenza ammonta a 71.338 euro. Tutto questo, senza contare i biglietti della lotteria, i computer, i tablet, la collezione di macchine da caffè, strumenti, tabacco e, soprattutto: i numerosi gioielli che venivano rubati agli anziani per fabbricare con loro lingotti d'oro da 9, 14 e 18 carat . I due colpi più grandi sono stati perpetrati alla Residenza Assistita per Anziani a Oleiros (La Coruña), dove hanno preso 11.343 euro in un colpo solo , e alla Residenza per Anziani Ciudad de Berja (Almería), dove hanno preso 7.185 euro. In entrambi i casi il bottino includeva gioielli. Il citato portavoce della Guardia Civile calcola che il bottino delle 38 case di riposo ammonta a 200mila euro.

I lingotti

Molti gioielli di incalcolabile valore affettivo per gli anziani sono finiti nel laboratorio domestico che avevano per fondere l'oro. La Guardia Civile ha così battezzato l'operazione che ha permesso l'arresto di Ginel e Oprea, con il soprannome di 'Kosmina': gioiello in rumeno. Questi truffatori prendevano sempre grandi precauzioni per agire, usavano guanti, si nascondevano il viso con cappucci e mascherine, ma alla fine hanno commesso degli errori come essere "scoperti" dalle telecamere di sorveglianza della Residenza per anziani Villa del Rey a La Carolina (Jaen).