Kievgate, arrestati i soci dI Rudy Giuliani: cercavano di imbarcarsi su un volo per Vienna

Arrestati i due soci di Rudy Giuliani, Igor Fruman e Lev Parnas, gli uomini d'affari di origine ucraina e bielorussa che sono stati i contatti dell'ex sindaco di New York per l'inchiesta in Ucraina su Joe Biden ed il figlio Hunter. Gli uomini sono stati arrestati all'aeroporto internazionale di Dulles, a Washington, mentre cercavano di imbarcarsi su un volo diretto a Vienna. È quanto riferiscono i media americani, precisando che i due sono stati arrestati per violazione della campagna elettorale. I due, entrambi cittadini americani, hanno fatto numerose donazioni a candidati repubblicani e nel 2018 hanno versato 325mila dollari ad un super Pac collegato a Donald Trump, America First Action.

L'accusa è di essere stati donatori di facciata per veicolare denaro, proveniente da entità straniere, a candidati politici ai quali la legge elettorale vieta di accettare finanziamenti da parte di stranieri. I due, che oggi compariranno davanti al giudice, non sembrano dover rispondere ad accuse collegate alla vicenda del Kievgate. Nell'inchiesta, condotta dal procuratore federale di Manhattan, sono coinvolte altre due persone: Andrey Kukushkin, un cittadino ucraino che è stato arrestato in California, e David Correia, uomo d'affari americano, che non sarebbe stato per il momento arrestato. Secondo il Wall Street Journal, che è stato il primo che ha dato la notizia dell'arresto, i due nel 2018 hanno incontrato Trump er una cena e poi hanno avuto un incontro con il figlio, Don jr, durante un ricevimento per la raccolta di fondi a Beverly Hills.

