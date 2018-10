Rubano la carrozzina a un bimbo disabile per rivenderla sul web, arrestati i vicini di casa

Detenim a Santa Coloma de Gramenet la persona que va robar la cadira de rodes d’un menor al barri de Sant Andreu. Estem investigant les circumstàncies en què es va produir el robatori pic.twitter.com/C3tlmAEyPH — Mossos (@mossos) 26 ottobre 2018

Ultimo aggiornamento: 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre uomini, due russi e un moldavo, sono statidalla polizia per avermotorizzata di undi sette anni, con lo scopo di. È stato proprio grazie ad un annuncio online che i tre, incapaci di avere scrupoli lucrando su un bambino non autonomo, sono stati rintracciati e fermati.L'incredibile vicenda di disumanità è avvenuta nella cittadina di, zona periferica di, nella notte tra martedì e mercoledì scorsi: come riporta 20minutos.es , i genitori del bambino lasciavano laelettrica sempre fuori dalla porta del loro appartamento, in un condominio, ma protetta da una catena che i tre uomini dell'Est Europa avevano spezzato.Dopo il furto, il bambino, che non può muoversi autonomamente, si è visto costretto a non uscire di casa. Per questo motivo, i genitori oltre a denunciare il furto alla polizia, avevano anche lanciato un appello sui social. Tutti, sul web, si erano mobilitati per una raccolta fondi con lo scopo di ricomprare il mezzo speciale rubato, che nuovo costa circaUna vicina di casa della famiglia del bimbo è stata la prima a scoprire che la carrozzella rubata era, segnalando l'ai Mossos d'Esquadra, la polizia catalana. Per gli agenti, alla fine, è stato facile concordare un finto appuntamento per lo scambio: il ritiro era previsto nella vicina località died è qui che gli agenti hanno sorpreso i tre ladri, arrestandoli. Come ricostruito successivamente, i tre uomini abitavano nella stessa zona della famiglia del bimbo disabile.