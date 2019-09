Camilla Parker Bowles, vacanza da single: fuga sullo yacht in Sardegna senza Carlo

Ancora una volta la 72enne Camilla Shand, duchessa di Cornovaglia, ha scelto la Sardegna per trascorrere le sue vacanze estive. Ma come si può vedere dalle foto riportate dal settimanale italiano Chi, al suo fianco manca Carlo, il principe di Galles. I paparazzi infatti l'hanno sorpresa a nord dell'isola a bordo del lussuoso yacht Leander G, molto amato dai reali inglesi, ai quali il precedente proprietario, sir Frederick Gosling concedeva il noleggio gratuito dopo che i Windsor avevano rinunciato allo yacht reale Britannia.

VEDI ANCHE Lady Diana, il brutto gesto di Camilla prima e durante i funerali: la Regina furiosa la umiliò



Laha trascorso a bordo quattro giorni. Pochi ma buoni per ricaricare le batterie, prima di riprendere l’aereo con destinazione Balmoral, per non fare ulteriormente innervosire la suocera, già seccata per la sua vacanza senza consorte accanto.

Le vacanza sono durate quattro giorni, due costeggiando i mari della Corsica e i restanti viaggiando da Capo d’Orso all’isola di Caprera. Poi la Duchessa è partita per Balmoral per non fare ulteriormente innervosire la suocera, già seccata per la sua “fuga”…

Ultimo aggiornamento: 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA