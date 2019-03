«Kate Middleton è incinta del quarto figlio», l'indiscrezione fa il giro del web. Ecco l'indizio

Kate Middleton è incinta? Da mesi si rincorrono indiscrezioni sull'arrivo di un quarto bebè in casa Cambridge. I sudditi di sua maestà sognano un fratellino o una sorellina per George, Charlotte e il piccolo Louis, che il 23 aprile compirà un anno. Ma un nuovo rumor sta impazzando sul web. Come riporta l'Express, durante la visita in Irlanda del Nord insieme al marito William, Kate si sarebbe lasciata andare a una battuta che ha fatto subito il giro del Regno Unito.

Durante un incontro con la folla, la duchessa di Cambridge di fronte a un papà con un bebè avrebbe esclamato: «È magnifico, mi fa venire nostalgia». L'uomo a quel punto le avrebbe chiesto: «È in attesa del quarto figlio?». E Kate avrebbe replicato: «Penso che William sarebbe un po' preoccupato».

Tanto è bastato per mandare in delirio i sudditi britannici, che adesso darebbero per certo l'arrivo del quarto bebè. Non è tutto. Anche per gli scommettitori, la possibilità di una gravidanza per Kate nel 2019 è data al momento a 5 a 2. Insomma, sono tutti pronti. Cicogna in arrivo? Staremo a vedere.



