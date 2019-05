Royal baby, il nome non è più un segreto: ecco la spiegazione dei fan

C'è un dettaglio, secondo il Sun, che potrebbe far pensare al nome del royal baby. Il principe Harry, leggendo i giornali, è rimasto a bocca aperta a proposito dei potenziali nomi di Baby Sussex durante l'annuncio televisivo della nascita del piccolo.

I fan reali dicono che il principe Harry ha dato un probabile indizio sul nome di Baby Sussex dopo essersi fermato di fronte a un cavallo chiamato Sir John per il suo annuncio televisivo. Il trentaduenne papà per la prima volta si è fermato davanti alle stalle nel parco del castello di Windsor, dove due cavalli facevano capolino sullo sfondo.



E gli osservatori reali stimano che i nomi degli stalloni - George e Sir John - potrebbero essere un indizio del moniker del bambino reale. Naturalmente, Baby Sussex ha già un cugino di nome George - figlio di Kate Middleton e il principe William's - e quindi suo zio Harry difficilmente sceglierà questo nome.

Ecco quindi l'ipotesi finale. Il nome reale John deve ancora essere scelto da qualsiasi membro della moderna famiglia reale, il che significa che potrebbe essere una buona scelta per Meghan e Harry. Inoltre John è un nome molto comune in America.

Ma per saperlo bisognerà aspettare fino a domani, quando Meghan Markle e Harry annunceranno il nome del loro primo figlio. Parlando fuori dalle stalle, Harry ha detto alle telecamere: «Stiamo ancora pensando ai nomi. Il bambino è un po in ritardo, quindi abbiamo avuto tempo per pensarci, ma ve lo diremo in seguito, tra due giorni, come previsto, così ve lo faremo anche vedere».



