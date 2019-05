Royal baby, gli orsetti-bomboniera in vendita su eBay per 2.500 sterline

L'edizione limitata dei 100 orsetti targati royal baby è andata immediatamente sold out dopo che Meghan Markle e il Principe Harry hanno annunciato l'imminente nascita del piccolo Windsor.

Si tratta di peluche color crema apparsi sullo store ufficiale della corona britannica al prezzo di 145 euro, ma che dopo essere terminati, sono comparsi sui siti di rivendita - come eBay - a un prezzo 20 volte superiore all'originale. Per comprarne uno i fan potrebbero sborsare anche 2.500 sterline (2900 euro).

Ultimo aggiornamento: 14:59

L'anno scorso, per celebrare la nascita del terzo figlio di Kate Middleton e del Principe William , la Royal Collection Trust ha messo in vendita un portagioie per 35 sterline e un piatto celebrativo da 49 sterline.