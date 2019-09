Rouen, incendio in impianto chimico ad alto rischio: «Classificato Seveso» VIDEO

Les explosions se succèdent. Des débris enflammés s’envolent. il en retombe jusqu’au milieu du Pont Flaubert où je me trouve. #lubrizol #rouen pic.twitter.com/vAwtxxnApm — Sébastien Bailly (@sbailly) September 26, 2019

Paura in, a, dove un vastoè divampato questa notte, intorno alle tre, in undella società Lubrizol. L'impianto è classificato «», sulla base della direttiva europea che impone agli stati membri di identificare i propri siti a rischio. Non si ha ancora notizia delle cause che hanno provocato le fiamme che, insieme al fumo, sono visibili a chilometri di distanza.Un grande numero di vigili del fuoco sono impegnati per domare l'incendio, mentre sui social media testimoni riportarno di aver sentito delle esplosioni. La prefettura di Seine-Maritime come misura precauzionale ha deciso di limitare l'accesso della popolazione in un perimetro di 500 metri dall'impianto e la chiusura delle scuole di tutti livelli di Rouen. Pur sottolineando che le prime analisi condotte non hanno riscontrato «tossicità nelle principali molecole» del fumo sprigionato dall'incendio, la prefettura ha esortato la popolazione «a limitare le uscite allo stretto necessario».