Le rotte della cocaina, 137 chili di droga dall'Ecuador all'Albania

Almeno 137 chili di cocaina sono stati sequestrati dalla polizia albanese, nell'ambito di un'operazione realizzata in coordinamento con la polizia greca e l'ufficio della Dea statunitense ad Atene. La droga era nascosta in alcuni container carichi di banane, partiti su una nave dall'Ecuador, e fermata di transito nel porto greco di Pireo, prima di arrivare a Durazzo in Albania.

Il direttore generale della polizia albanese Ardi Veliu, ha spiegato oggi che in coordinamento con le autorità giudiziarie greche è stata applicata la "consegna controllata", la tecnica investigativa che ha permesso alle autorità albanesi di identificare «i signori» della droga. Due persone sono finite in manette, tra cui anche un ufficiale della sicurezza al porto di Durazzo, Ardian Bega, 53 anni, mentre un altro, proprietario di una nave, di cui la polizia ha fornito solo le iniziali, G.M., è riuscito a sfuggire dopo essersi accorto della trappola della polizia.

