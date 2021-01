Italia, zone rosso scuro come in Francia, Portogallo, Germania e Spagna. Nuova mappa europea

La pandemia Covid dilaga in tutta Europa che è costretta ad aggiornare anche la divisione "in colori" dei vari stati del continente. La mappa è stata illustrata dal commissario Ue alla giustizia Didier Reynders che ha mostrato una simulazione della nuova mappa del contagio elaborata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattia. L'Italia è tra i Paesi Ue con alcune zone che saranno indicate nella categoria rosso scuro, che nella nuova mappatura europea costituisce un'area alto rischio Covid. Zone ad alto rischio sono rilevate in dieci-venti Stati e si trovano in Italia, Francia, Germania, Portogallo e Spagna.

APPROFONDIMENTI FOCUS Vaccino, il laboratorio francese Pasteur rinuncia: «Test... EUROPA Vaccini, Von der Leyen chiama Astrazeneca: «Rispettate i tempi... MONDO Zona rosso scuro, la conferenza stampa a Bruxelles FOCUS Vaccini, Arcuri: «Quello di Johnson e Johnson è alle...

Vaccino, il laboratorio francese Pasteur rinuncia: «Test dimostrano poca efficacia»

Alitalia, lavoratori: «Vediamo con terrore la possibilità di vedere dimezzati i voli»

Ue valuta un registro vaccini

La Commissione europea sta lavorando per istituire un registro di trasferimenti dei vaccini fuori dall'Ue, per capire se le case produttrici stiano consegnando i vaccini destinati ai Paesi dell'Unione altrove. Si apprende da fonti Ue. Bruxelles conta di mettere in campo il registro, chiamato schema di trasparenza, in una settimana circa.

Ultimo aggiornamento: 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA