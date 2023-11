Corea del Sud, robot scambia operaio per una scatola e lo schiaccia

Giovedì 9 Novembre 2023, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 10:27

Un uomo è stato schiacciato a morte da un robot in Corea del Sud dopo che questo non è riuscito a distinguerlo dalle scatole di cibo che stava maneggiando, riporta la BBC. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo, un dipendente di un'azienda di robotica di circa 40 anni, stava ispezionando il robot. Il braccio robotico, confondendo l'uomo con una scatola di verdure, lo ha afferrato e spinto contro il nastro trasportatore, schiacciandogli il viso e il torace, ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. È stato portato in ospedale ma è deceduto in seguito. Secondo Yonhap, il robot era incaricato di sollevare scatole di peperoni e trasferirle su dei pallet.