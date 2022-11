Robot possono uccidere in circostanze rare ed eccezionali: la proposta della polizia di San Francisco

Come un drone, anche i robot in dotazione nelle aree urbane potrebbero avere licenza di uccidere. Potrebbero, perché al momento è una proposta della polizia di San Francisco, in California. L'intelligenza artificiale applicata al settore sicurezza, dunque.

L'idea è consentire a robot di tipo militare di usare la forza letale in situazioni di pericolo di vita e in altri casi estremi.

Una bozza di politica del Dipartimento di Polizia di San Francisco delinea le modalità di utilizzo dei suoi 17 robot telecomandati e senza pilota, spesso utilizzati per disinnescare bombe e trattare materiali pericolosi. «I robot elencati in questa sezione non saranno utilizzati al di fuori di addestramenti e simulazioni, arresti di criminali, incidenti critici, circostanze urgenti, esecuzione di un mandato o durante la valutazione di dispositivi sospetti», si legge nella bozza riportata da Fox News. «I robot saranno utilizzati come opzione di forza letale solo quando il rischio di perdita di vite umane per i cittadini o per gli agenti è imminente e supera qualsiasi altra opzione di forza a disposizione della polizia di San Francisco», è riportato nella bozza cosultata da Fox News. Un portavoce della polizia ha detto a The Verge che il dipartimento ha sempre avuto la possibilità di usare la forza letale quando il rischio di perdita della vita per i cittadini o per gli agenti è imminente e non lascia altre opzioni disponibili.

San Francisco police propose allowing robots to kill in 'rare and exceptional' circumstances https://t.co/Lz01DapQVQ — Fox News (@FoxNews) November 25, 2022

«La polizia di San Francisco non ha in atto alcun tipo di piano specifico per operazioni insolitamente pericolose o spontanee in cui la polizia di San Francisco avrebbe bisogno di usare la forza letale tramite robot, ma si tratta di una circostanza rara ed eccezionale», ha dichiarato l'agente Eve Laokwansathitaya a un'agenzia di stampa.

Fox News ricorda che nel 2016 il Dipartimento di Polizia di Dallas ha utilizzato un ordigno esplosivo collegato a un robot per uccidere un sospetto nell'attacco coordinato di cecchini che ha visto cinque agenti vittime. All'epoca, gli esperti dissero che era la prima volta che le forze dell'ordine usavano un robot a scopo letale.

