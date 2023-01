Mangia in 18 ristoranti stellati in un giorno (spendendo meno di 500 euro) e stabilisce un nuovo Guinness World Record

Ha mangiato in 18 ristoranti stellati in un solo giorno. È il nuovo Guinness World Record stabilito da Eric Finkelstein, 34 anni, di New York. L'uomo ha visitato 18 ristoranti stellati della Grande Mela in 24 ore effettuando tutti gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici, come richiesto dalla commissione del Record. Il conto finale? Neanche troppo salato: Eric ha speso "solo" 494 dollari (459 euro) tasse e mance escluse.

Visita 18 stellati in un giorno

Eric ha registrato il suo "record" il 26 ottobre 2022. Ha iniziato a mezzogiorno e mezza, al celebre ristorante Le Pavillon a Midtown, dove ha mangiato un’insalata di avocado alla griglia da 36 dollari. Ha proseguito a "Caviar Russe" assaggiando del caviale al costo di 25 dollari. Tra gli altri ristoranti che Eric ha visitato c’erano Tuome ad Alphabet City, dove ha mangiato capesante grigliate condite con pompelmo e crisantemo. Ad Aquavit a Midtown ha pagato 15 dollari per una ciotola di mirtilli rossi, poi è corso a Oiji Mi per una bistecca tartare da 24 dollari. A The Modern si è goduto delle ostriche per 26 dollari e infine Eric ha concluso la sua avventura culinaria con un "chawanmushi uni" (riccio di mare) e caviale al Noda Sushi.

Il costo totale di tutti i suoi pasti è stato di 494 dollari, tasse e mance escluse. Eric stima di aver consumato un totale di 5.000 calorie durante il giorno.

Mesi di pianificazione

Sebbene il record sia stato realizzato in sole 24 ore, ha richiesto un'attenta pianiicazione durata mesi. Eric ha infatti dovuto calcolare tutti gli spostamenti (a piedi o con mezzi di trasporto pubblici) tra un ristorante e l'altro oltre ovviamente a prenotare il tavolo in tutti i locali. Ha chiamato i ristoranti e contattato sui social media potenziali testimoni. E per mantenere tutto organizzato, ha creato anche un foglio di calcolo con più schede. Eric aveva presentato domanda alla commissione del Guinness World Records ad agosto 2021 e ad aprile 2022 ha ottenuto il via libera con le istruzioni da seguire durante la prova per vedersi confermato il record.

Perché lo ha fatto?

Eric ha confessato che non ama andare ai ristoranti, anzi solitamente conduce una vita frugale e si concede un pasto fuori solo per le occasioni speciali. L'idea del record però è nata da una sfida con un suo amico, che a quanto pare lo aveva taggato sui social sfidandolo a battere il record attuale, conoscendo la sua passione per il buon cibo.

Non è il suo primo record

Ma per Finkelstein non si tratta del primo record. Il 9 ottobre, settimane prima di tentare il record del ristorante stellato Michelin, insieme a due amici ha stabilito un Guinness World Record per aver costruito il più grande mosaico con palline da ping pong. Nel luglio 2021, aveva stabilito un record per il servizio di ping pong più lung (Eric era giocatore agonistico di questo sport).

