Rissa con la sposa ubriaca durante la festa di nozze, amiche picchiate davanti agli invitati in Galles: arriva la polizia Video

Più che un matrimonio, una rissa fra ubriache, sposa in abito bianco compresa. E' accaduto a Swansea, la seconda città del Galles: fra le numerose nozze celebrate nell'ultimo fine setttimana si sono distinte quelle in cui si sono piacchiate fra di loro alcune donne, mentre altre non sono riuscite nell'intento, crollate a terra dopo aver ingollato chissà quante pinte di birra.



Bere fino a crollare è un'abitudine del resto assai diffusa il venerdì e il sabato sera da queste parti, ma a questo matrimonio hanno proprio esagerato: fra l'altro nessuno ha tentato di dividere la sposa che ha picchiato un'amica già parecchio alticcia e che non è sembrata in grado di difendersi. Altre invitate, anche una damigella, sono state riprese già stramazzate su un pavimento, profondamente addormentate

Alle fine qualcuno ha chiamato la polizia che ha riportato un po' d'ordine, anche se ormai in pochi a quel party post cerimonia erano pochi coloro che si reggevano in piedi. Non è ancora dato sapere che cosa abbia spinto anche la sposa a partecipare alla rissa nonostante l'ingombro dell'abito bianco, irremediabilmente rovinato. Di sicuro gli agenti hanno dovuto attendere la mattina seguente per ascoltare qualche giustificazione. Immancabile l'umorista della serata che ha postato la sentenza finale: «Niente di meglio di una rissa generale alla fine della giornata delle tue nozze».

