Lunedì 24 Ottobre 2022, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 11:49

Rishi Sunak, membro del Partito Conservatore, sembra destinato a diventare il prossimo primo ministro inglese dopo l'uscita di scena di Boris Johnson dalla corsa a Downing street. Johnson stesso ha ammesso che non sarebbe stato in grado di tenere le redini del partito dopo il periodo di scandali che ha caratterizzato la sua premiership. Sunak, ex ministro delle finanze (cancelliere dello scacchiere), 42 anni, potrebbe essere nominato leader entro oggi pomeriggio, diventando il terzo primo ministro britannico in meno di due mesi. Un record.

In Parlamento dal 2015, Suniak è stato recentemente Cancelliere dello Scacchiere dal 2020 al 2022, e prima ancora ha rivestito la carica di Primo Segretario al Tesoro dal 2019 al 2020.

Rishi Sunak: chi è

Educato in una delle scuole private più prestigiose della Gran Bretagna, quello di Suniak è un curriculum di primo piano, due lauree in alcune delle università più prestigiose del mondo: l'Università di Oxford e la Stanford University. Prima di arrivare a diventare cancelliere dello scacchiere (il nostro ministro delle finanze), Suniak ha militato per un periodo in una delle banche d'investimento più importanti al mondo, Goldman Sachs, stesso gruppo presso il quale sono passati anche Mario Draghi e Mario Monti.

Sunak è uno dei politici britannici più ricchi in assoluto, è sposato con l'erede del colosso della tecnologia indiana (NR Narayana Murthy) Akshata Murty. Rishi Sunak ha un patrimonio netto stimato di oltre 200 milioni di euro, secondo The Sun, mentre quello di Akshata si attesterebbe sugli oltre 500 milioni. La coppia possiede "almeno quattro proprietà", inclusa una casa da 8 milioni di euro a Kensington dove vivono con i loro due figli, Krishna e Anoushka, questo secondo il Times.

È stato protagonista del testa a testa estivo con la compagna di partito, Liz Truss per guidare il Partito conservatore britannico ai vertici della politca inglese, con la vittoria di quest'ultima, che però ha rinunciato alla carica dopo appena 44 giorni. Ora Sunak avrà finalmente la possibilità di sedersi sulla poltrona più prestigiosa di Downing Street. Se oggi venisse annunciato il suo nome, Sunak diventerebbe il primo primo ministro di origine asiatica del Paese.

