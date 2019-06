Riscaldamento globale, esperto dell'Onu: «Le nazioni povere hanno meno colpe, ma patiranno le sofferenze più grandi»

Il pianeta rischia un «apartheid climatico», in cui i ricchi hanno i mezzi per sfuggire alla fame «mentre il resto del mondo è lasciato a soffrire». È l'allarme di Philip Alston, relatore speciale dell' Onu sull'estrema povertà. Il funzionario ha presentato ieri un rapporto al Consiglio dei diritti umani dell' Onu, di cui danno notizia oggi Bbc e Guardian. L'esperto ha criticato le misure adottate dagli organismi delle Nazioni Unite come «palesemente inadeguate» e che non salveranno la Terra dal «disastro imminente».

L'australiano Alston fa parte di un gruppo di esperti indipendenti delle Nazioni Unite. L'avvertimento chiave del rapporto, basato sulle ultime ricerche scientifiche e presentato a Ginevra, è che i poveri del mondo rischiano di essere colpiti più duramente dall'aumento delle temperature e dalla potenziale penuria di cibo e dai conflitti che potrebbero accompagnare questo cambiamento.

Si prevede che le nazioni in via di sviluppo soffriranno almeno il 75% dei costi dei cambiamenti climatici, nonostante il fatto che la metà più povera della popolazione mondiale generi solo il 10% delle emissioni di CO2

