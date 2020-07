Rinchiusa per 22 anni in un tugurio senza bagno dal fratello, liberata dai servizi sociali

Ultimo aggiornamento: 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viveva segregata in una casa-tugurio, a Egitto ), priva anche dei servizi igienici, costretta a stare perlopiù a terra, in condizioni igieniche decisamente precarie. A rinchiudere, 50 anni, in quella prigione, è stato il. E come se non bastasse tutto questo, ha vissuto in quelle condizioni per ben 22 anni, fino a quando i vicini hanno contattato le autorità locali ed è stata salvata dai servizi sociali.La situazione era ormai precipitata negli ultimi mesi:era praticamente pelle e ossa, aveva ricevuto poco cibo e nessuna cura. L’isolamento per oltre due decenni gli ha procurato danni fisici e psicologici. «Ha vissuto in uno squallore indicibile», riferisce News Africa Now.Il team del ministero della Solidarietà sociale di Minya ha indagato sul caso e ha scoperto che la donna ha partorito in condizioni disumane. Ora Fadia è stata presa in cura da medici e psicologi e sta cercando di riprendere in mano la sua vita: ha rifiutato di essere trasferita in una delle case di cura affiliate al ministero e ha anche rifiutato di tornare a casa di suo fratello. Il ministero ha quindi preparato un posto sicuro e salubre in una casa della sua famiglia, dopo che uno psichiatra che l’ha esaminata ha confermato che «non c’è alcun rischio nel vivere da sola».Secondo quanto riferito da fonti locali, i servizi sociali sperano di far ottenere una pensione a Fadia per dargli l’indipendenza di cui ha bisogno. Intanto suo fratello è stato arrestato e le indagini sono in corso per ricostruire il calvario di questa donna «che cercava solo di essere una donna libera».