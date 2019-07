Rifiuta la visita perché il medico è un nero. E poi denuncia l'ospedale perché non è stato accontentato

Non ha voluto essere visitato dal medico di turno, dopo avere visto che il dottore era nero. È accaduto a Wrightington, nel West Lancashire, in Inghilterra. Un paziente ricoverato in ospedale ha chiesto di essere visitato da «un dottore bianco come lui», hanno sottolineato alcuni infermieri. Il direttore dell’ospedale Andrew Foster e il Ceo di Wrightington, Wigan e Leigh NHS Foundation Trust, hanno descritto l’episodio come “sconvolgente” per tutto il personale. Condividendo i dettagli su Twitter, hanno sottolineato: «Credi che un paziente venga e chieda di vedere un dottore bianco? Quando educatamente gli è stato detto che un medico bianco non era disponibile, il paziente è uscito e si è formalmente lamentato. Questo è stato estremamente spaventoso per il personale». Parlando al Manchester Evening News, Foster ha affermato che non è “insolito” che accadano cose del genere: «Succede di solito quando qualcuno ha bevuto troppo. La cosa più insolita in questo caso è che il paziente ha presentato un reclamo formale contro di noi. Questo, per quanto ne so, è unico».



«Resta inteso che il paziente era nel reparto, quando un giovane medico è andato a fare una valutazione iniziale - aggiunge - ha detto che non voleva vederlo, ma voleva “vedere un dottore bianco”. Il medico a quel punto ha contattato il suo consulente che anche lui non era bianco». A quel punto il consulente stesso ha spiegato con molta tranquillità al paziente che non è così che funziona: «Il dottore di turno è quello disponibile alle visite, non si può scegliere». I dipendenti dell’ospedale sono rimasti letteralmente senza parole e anche il medico rifiutato è rimasto molto turbato «non mi era mai capitato un gesto così chiaro di razzismo. La cosa che sconvolge è poi il luogo dove è avvenuto». La direzione dell’ospedale ha comunque segnalato l’episodio alla polizia di Greater Manchester.



© RIPRODUZIONE RISERVATA