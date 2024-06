Giovedì 13 Giugno 2024, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 06:49

Ufficiali giudiziari, uffici politici clandestini, conferenze stampa improvvisate sul marciapiede, un presidente di partito barricato nel suo studio, colleghi di partito che minacciano di chiamare l’ambulanza per farlo uscire: il partito neogollista francese, che ha dato i natali ha svariati presidenti della repubblica, culla della destra storica di Francia, depositario dell’eredità del generale De Gaulle, è esploso ieri sulla pubblica via, lacerato dall’alleanza col Rassemblement National voluta dal suo presidente Eric Ciotti.

LE DIVISIONI

Uno psicodramma politico che si è concluso ieri con l’esclusione dal partito di Ciotti, che rifiuta tutto in blocco, l’esclusione, le dimissioni e anche di tornare indietro sull'idea di stringere un patto con l’estrema destra. Quella che il suo ex presidente Chirac definiva “un veleno”. Ieri sera in diretta tv Ciotti, patron neogollista del sud della Francia, ha dichiarato, con la sua voce sempre pacata, il tono calmo, lento, impermeabile alle interruzioni e alle domande degli intervistatori, di continuare a essere lui il presidente e legittimo rappresentante dei neogollisti: «Sono stato eletto dagli aderenti, solo loro possono licenziarmi. E io so di avere la fiducia dei militanti». L’Ufficio politico che ha dichiarato la sua esclusione dal partito? «Un cenacolo di cappelli piumati», ha risposto. E ha deciso anche di inviare un ufficiale giudiziario per prendere i nomi di chi si era riunito per estrometterlo. In compenso Ciotti ha assicurato di avere un’ottantina di candidati pronti a presentarsi alle legislative in osservanza del patto stretto con Le Pen e Bardella.

La fronda neogollista è composta da tutti i pezzi grossi del partito, ex ministri come Xavier Bertrand o Laurent Wauquiez, ex candidati alle presidenziali come Valérie Pecresse, la numero due Annie Genevard, il capolista alle europee François-Xavier Bellamy. La prima difficoltà ieri è stata di riuscire a riunire l’Ufficio Politico, che si apprestava a escludere Ciotti per riportare Le Républicains dentro la linea di non patteggiamento con l’estrema destra. Ciotti ha usato la carica di presidente e le norme dello statuto del partito per chiudere la sede del partito (che si trova di fronte all’assemblée nationale). Lui non si è presentato e si reso irreperibile, barricato nel suo ufficio. Ha evocato «la sua sicurezza e minacce di morte». I suoi (ex) compagni di partito hanno allora deciso di eleggere dimora politica nel vicino Musée Social, dove si sono riuniti e molto velocemente hanno deciso, all’unanimità, l’esclusione.

La dichiarazione ai giornalisti, che hanno seguito in drappello tutti gli spostamenti e i patemi, è avvenuta sul marciapiede: «I républicains presenteranno dei candidati ai francesi nella chiarezza e l’indipendenza» alle prossime elezioni tra 19 giorni, ha detto la numero due del partito Anne Gevenard, che prende ora la guida con Bellamy. Il movimento è per ora bicefalo, e con due linee politiche opposte. In compenso la fronda a Ciotti non pare intenzionata a rispondere all’appello di Macron di raggiungere il suo blocco centrista.

Una cosa per ora è sicura: le Républicains anti-estrema destra presenteranno un candidato contro Ciotti nella sua circoscrizione delle Alpes Maritimes. «Il paese ha bisogno della voce di una destra repubblicana indipendente», ha detto Wauquiez, sempre sul marciapiede. Eric Ciotti «non ha il senso dell’onore, ha il senso del tradimento - ha fatto eco l’ex ministro Bertrand - Ora dobbiamo rimetterci in ordine di marcia per fare campagna, e per avere il più alto numero di deputati dei Républicains nel prossimo parlamento». Del “coraggio di Ciotti" ha invece parlato Jordan Bardella, che si è detto certo che “la stragrande maggioranza degli elettori dei Républicains” vogliono un'alleanza col Rassemblement National. Il trionfatore delle europee e ora candidato premier, ha anche approfittato della breve dichiarazione per sottolineare come Macron «non sia ormai più il presidente di tutti i francesi».

LA CRISI A DESTRA

Oltre allo psicodramma neogollista, la destra francese ha vissuto ieri anche il meno spettacolare ma comunque significativo divorzio di Marion Maréchal Le Pen dal partito identitario Reconquete di Eric Zemmour. La nipote secessionista di Marine Le Pen è tornata ieri nella casa costruita dal nonno Jean-Marie. Al contrario di Zemmour, che ha deciso di presentare candidati del partito in tutte le circoscrizioni senza “desistere” a favore dei “cugini” rivali lepenisti, Marion Maréchal ha chiesto di votare per i candidati del blocco della “destra nazionale”. E in serata Zemmour l’ha espulsa.