Le regole del pranzo in una scuola elementare: «Non alzarti durante il pasto. Faccia avanti. Parla solo con chi è vicino a te»

Regole piuttosto severe per il pranzo in una scuola elementare degli Stati Uniti. Così una donna ha deciso di condividerle sui social network, in particolare reddit, per sapere l'opinione degli altri utenti. Nel post raccont che la sorella è un'insegnante di seconda elementare. E che nell'istituto hanno queste regole perché purtroppo il pranzo dura solo 20 minuti e i bambini non mangiano se li lasci parlare tutto il tempo. "Poi dopo un'ora - prosegue - si lamentano di avere fame e i bambini meno fortunati vanno a casa affamati".

Roma, picchiato a scuola dai bulli per 10 euro. Il padre scopre le violenze: «Mio figlio non parlava più»

Le regole

Tra le regole condivise alcune sembrano davvero eccessive. Nel foglio si legge:

vai subito al posto dopo aver preso il pasto (caldo o freddo);

non parlare o intrattenersi con nessuno studente dopo aver consumato il pranzo.

scegli bene il posto. una volta seduto, dovrai rimanerci per il resto del pranzo. se ne hai uno assegnato, usa quello.

stai seduto per tutto il tempo.

Faccia avanti

Puoi parlare solo ai compagni che sono vicini a te. Questo vuol dire: quelli che sono davanti a te e vicino a te. Parlare al compagno dopo quello al tuo fianco non è permesso. Non è permesso neanche alzarsi.

Non puoi parlare a compagni che non sono al tuo banco.

Se hai bisogno di qualcosa, alza la mano e chiama un adulto per: condimenti, usare il bagno, tovaglioli.

Se devi buttare della spazzatura durante il pranzo, alza la mano e chiama un adulto.

L'unica volta che è permesso alzarsi è per avere un'altra porzione o andare in bagno. Ma prima bisogna assolutamente alzare la mano.

Le reazioni

Tra gli utenti, la maggior parte ha ritenuto eccessive le regole. E sono molti quelli che hanno paragonato questa situazione a quella di alcuni film storici. Come, ad esempio, full metal jacket. Dove un generale vessa i cadetti militare con disposizioni draconiane che poco lasciano all'interpretazione. Anche nel caso della scuola, dunque, in molti hanno ritenuto che fosse troppo per dei bambini.